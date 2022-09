Krisenstimmung auf der Insel

Wenige Tage nachdem die britische Regierung ihr neues »Minibudget« vorgestellt hat, ist das Pfund auf ein Allzeittief abgestürzt. Am Montag morgen fiel die Währung um 4,9 Prozent auf den niedrigsten jemals erreichten Wert im Vergleich zum US-Dollar, nämlich auf 1,0327 US-Dollar. Aufgrund des schwachen Pfunds kletterte der US-Dollar dagegen auf seinen höchsten Wert seit 20 Jahren. Finanzminister Kwasi Kwarteng »verwettet das Haus«, indem er die Staatsverschuldung auf einen »nicht nachhaltigen, steigenden Pfad« bringe, hatte die Denkfabrik Institute of Fiscal Studies (IFS) am Sonntag gegenüber dpa beklagt.

Für sozialen Zündstoff könnte sorgen, dass nach Ansicht vieler Kommentatoren vor allem Menschen mit Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Pfund von der am vergangenen Freitag angekündigten »Steuerreform« profitieren werden. So wird zwar der Basissatz der Steuer für Einkommen von rund 12.500 bis etwa 50.000 Pfund im Jahr von 20 auf 19 Prozent gekürzt. Der S...