In den »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk sowie den ukrainischen Bezirken Cherson und Saporischschja gehen an diesem Dienstag die Referenden über den Beitritt zu Russland zu Ende. Nach Angaben der regionalen Wahlbehörden hatten sich bis zum Sonntag in der Donezker »Republik« 77 Prozent, in der »VR« Lugansk 76 Prozent, im Gebiet Saporischschja 56 Prozent und im Gebiet Cherson knapp 49 Prozent der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt. Der Wahlleiter in Cherson meldete am Montag vormittag, dass auch in seiner Region die Beteiligung inzwischen mehr als 50 Prozent betrage und so das Quorum für die Gültigkeit der Abstimmung erreicht worden sei.

So gut wie alle Informationen aus den Abstimmungsgebieten stammen aus russischen Quellen. Westliche und ukrainische Medien ignorieren die Vorgänge konsequent, insbesondere auch die Tatsache, dass die ukrainische Armee nach örtlichen Angaben bisher 62 Raketen auf das Gebiet der »VR« Lugansk abgefeuert hat ...