Dringender Handlungsbedarf

Überlastung, schlechte Arbeitsbedingungen und finanzielle Sorgen kennzeichnen die Lage vieler Beschäftigter in der Ver- und Entsorgungsbranche. Das hat eine Befragung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Tage gefördert.

14.570 Mitarbeiter aus kommunalen und privaten Betrieben der Energie-, Wasser- und Abfallwirtschaft beteiligten sich an der bundesweiten Befragung im Frühjahr 2022. Die Auswertung wurde am Montag von Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz in Berlin vorgestellt. Die Gewerkschaft werde »gemeinsam mit den Beschäftigten in den Betrieben Maßnahmen entwickeln, die zu schnellen und gezielten Verbesserungen führen sollen, vor allem dort, wo der dringendste Handlungsbedarf besteht«, so Schmitz. Er forderte die Geschäftsleitungen der Unternehmen zur Mitwirkung bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf.

Ein zentraler Kritikpunkt der Beschäftigten ist der Mangel an Qualifizierungsangeboten bzw. der Umstand, dass sie nur unzureichend...