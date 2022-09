Jude und »unbelehrbarer Kommunist«

In der direkt an den Reinickendorfer Ortsteil Hermsdorf im Berliner Norden angrenzenden Gemeinde Glienicke/Nordbahn findet jährlich am 15. November eine kleine Gedenkfeier statt, die den jüdisch-kommunistischen Widerstandskämpfer Karl Neuhof an seinem Gedenkstein ehrt. Sein hochbetagter Sohn Peter Neuhof, 1925 in Berlin geboren, nimmt stets daran teil. Der Vater, 1891 im hessischen Friedberg geboren, wollte Lehrer werden, wurde aber im Ersten Weltkrieg zweimal schwer verwundet. Neuhof kehrte als Antimilitarist und Sozialist heim. Er wurde 1926 Mitglied der KPD im bürgerlichen Berlin-Frohnau. Am 9. April 1932 war er Zeuge, als sein Genosse Gerhard Weiß beim Plakatieren von einem SA-Mann erschossen wurde.

Peter Neuhof zeichnet in seinem Vorwort ein Bild der Umstände, unter denen Juden und Nazigegner ab 1933 leben mussten, von der Eskalation des Terrors, aber auch von der Solidarität der Unterdrückten. Als die Eltern 1942/43 den ehemaligen hessischen KPD-Lan...