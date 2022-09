Kuba auf eigene Faust

Unterwegs mit Andrea Griessmann

»¡Aquí no se rinde nadie!« rief Fidel Castro jenen zu, die damals im April 1961 den Invasoren in der Schweinebucht gegenüberstanden. »Hier ergibt sich niemand!« Historisch korrekt, bat der Commandante en Jefe im Anschluss, »Eier!« (»¡Cojones!«) zu zeigen. Ob »auf eigene Faust« oder mit welchen Körperteilen auch immer: Playa Girón, der Naturpark Guanayara oder die einst vom spanischen König von Steuern befreite kleine, bunte Stadt Trinidad lohnen einen Besuch. Hier in Bewegtbildern. D 2016.

3sat, 17 Uhr

UEFA Nations League

England – Deutschland

Eine Nation erwacht aus dem kollektiven Heulkrampf und mit einem König, der schon riecht. The Economic Times schätzt die Kosten für Lizzys Beer...