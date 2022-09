Zum Inhalt dieser Ausgabe | Warten auf den Sozialminister Erwin Riess Der Dozent hatte Freund Groll zu einer Aussprache vor dem Sozialministerium geladen. Behinderte Benutzer der Bundesbahn klagen, dass die Behindertentoiletten in den Zügen gesperrt sind und für längere Zeit auch nicht repariert werden. Eine Rollstuhlfahrerin sei mit dem Zug von Wien nach Salzburg gefahren, als sie drei Tage später zurückfuhr, war die kaputte Toilette noch immer nicht repariert. Das ist kein Einzelfall, erwiderte Groll. Er sei einmal im Winter von Salzburg nach Klagenfurt gefahren, auch da war die Behindertentoilette nicht funktionsfähig. Ein schwerer Harnwegsinfekt sei die Folge gewesen. »Natürlich kann bei technischen Apparaten immer wieder etwas kaputtgehen«, räumte der Dozent ein. »Auch in Deutschland kennt man das Problem«, erwiderte Groll. »Dort allerdings gibt es für den Bahnbetreiber Strafzahlungen. In Österreich gibt es nicht einmal eine Entschuldigung.« Ob Groll wisse, dass die Ladestationen und Anschlüsse für Elektroautos nicht b...

