Jedes Blatt ist einzigartig

Mein Name ist Shawn. Ich bin ein queerer Fotograf, der 1996 in Nordchina geboren wurde und jetzt in Shanghai lebt.

Die Menschen in meiner Heimatstadt haben eine altmodische Einstellung, wenn es um Geschlechterrollen geht. Mir wurde immer gesagt, dass ein Junge männlich und stark sein sollte, nicht so wie ich gewissenhaft und feminin. Deshalb sind all meine Kindheitserinnerungen mit Mobbing und Gewalt verbunden, was erst aufhörte, als ich mich dazu zwang, ein heterosexueller Cis-Junge zu sein, und so mein wahres Ich mehr als zehn Jahre lang tief in meinem Herzen vergrub.

Glücklicherweise änderten sich die Dinge, als ich mit meiner Familie nach Shanghai zog. Wie die meisten modernen Städte der Welt ist Shanghai ein offener, vie...