Deutsche Opfer

Obwohl die deutsche Kriegseuphorie nach dem 24. Februar ungefähr so schäumte wie am 1. August 1914 und die Linke-Fraktion im Bundestag erst in letzter Minute davon Abstand nahm, für die »Zeitenwende«-Kriegskredite mehrheitlich zu stimmen, geht es diesmal schneller als vor 108 Jahren zum nationalen Kater danach. So fragt Melanie Amann im Spiegel-»Morning Briefing« am Freitag, ob Sergej Lawrows Warnung, Waffenlieferungen an die Ukraine könnten den Westen zur Konfliktpartei machen, als Drohung oder nicht eher »als Befreiung« aufgefasst werden sollte: »Als Einladung, die Illusion zu beenden, dass man in diesem Krieg auf der richtigen Seite stehen kann, ohne selbst Opfer zu bringen? Dass der brutale Überfall auf ein Land in nur zwei Flugstunden Entfernung sich easy ›auf dem Verhandlungsweg‹ lösen lässt?« Wer das mit dem »leichten« Verhandlungsweg behauptet hat, verschweigt Amann, enthüllt aber: »Vielleicht ist es auch eine gute Gelegenheit, den Selbstbetrug (f...