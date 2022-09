Lustiger Börsendeal

Nie war der Dauertitel dieser Kolumne von der Lust des Kapitalverkehrs so treffend. Dabei ist dieses Mal allerdings nur von Lust und null von Risiko die Rede. Gemeint ist der Verkauf von 25 Prozent plus eine Aktie des Sportwagen- und SUV-Herstellers Porsche durch die Muttergesellschaft Volkswagen. Der große Tag ist der kommende Donnerstag. Dann wird es zur Erstnotiz der 114 Millionen Vorzugsaktien an der Frankfurter Börse kommen. »Vorzugsaktien« heißen so, weil den Eigentümern solcher Aktien kein Stimmrecht zukommt, weshalb sie ein bisschen mehr Dividende erhalten. Die stimmberechtigten Stammaktien gehen dagegen an die private Porsche Automobil Holding SE der beiden Familienclans Porsche und Piëch. Sie sind die sicheren Nutznießer der Transaktion und außerdem, wie es der Zufall will, diejenigen, die die Transaktion eingefädelt haben.

Die beiden Clans sind seit 15 Jahren Mehrheitseigentümer der Volkswagen AG. Sie wollten damals Volkswagen ganz übernehmen, ...