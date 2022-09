Bereit für anstehende Kämpfe

Sie halten sich soweit wie möglich fern vom Wahlkampf. Was zunächst als Protestaktion der Gewerkschaften erscheinen kann, entpuppt sich vielleicht als kluger politischer Schachzug. Denn während sich ihre Inhalte ohnehin nur selten mit den jeweiligen Parteiprogrammen überschneiden, werden sie demnächst trotzdem mit einer neuen Regierung am Verhandlungstisch sitzen müssen. Und da das Fehlen einer starken Linken offensichtlich ist, werden zahlreiche Arbeiter ihre Stimme wohl den faschistischen Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni geben. Der Spielraum für Verhandlungen, so das politische Kalkül der Gewerkschaften, dürfte dementsprechend durch ihre Nichtpositionierung vergrößert sein.

Zugleich kündigten die drei großen Gewerkschaftsverbände CGIL, CISL und UIL – unabhängig vom Ausgang der Wahl an diesem Sonntag – für den 8. und 9. Oktober Kundgebungen auf den großen »Piazze« des Landes an. Dadurch soll die Aufmerksamkeit der dann neugewählten Regierung auf die ...