Mehr als 800 Tote

Es ist ein schockierendes Ergebnis. Mit Stand vom 18. September gab es in diesem Jahr in Italien bereits 802 Arbeitsunfälle mit tödlichem Ausgang. Zu diesem Ergebnis kommt die italienische Basisgewerkschaft USB in einem zusammen mit dem Netzwerk Iside Onlus verfassten Bericht. Demnach gab es 567 Unfälle am Arbeitsplatz, 231 auf dem Weg dahin und vier im Zusammenhang mit Covid. Es handele sich um keine tragischen Unfälle, sondern um ein Ergebnis des herrschenden kapitalistischen Systems, »das vollständig auf Profit und Ausbeutung ausgerichtet« sei, so der Report.

Schutz und Sicherh...