Aufträge aus Kiew erwartet

Ein breites Bündnis der US-Antikriegsbewegung hatte aufgerufen: Am Mittwoch wurde im texanischen Austin mit einer Kundgebung vor einer US-Rüstungskonferenz der National Defense Industrial Association (NDIA) protestiert. »Stoppt die Milliarden für Kriegsgewinnler« und »Nein zum Stellvertreterkrieg der USA/NATO gegen Donbass und Russland« lauteten die zentralen Parolen.

Als besondere Provokation nahm das Bündnis die ursprünglich geplante Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wahr, der am Mittwoch vormittag zusammen mit Verteidigungsminister Olexij Resnikow per Videozuschaltung live vor den Militärs und Rüstungsmanagern sprechen sollte. Der Vorstand der NDIA hatte noch kürzlich vollmundig vor der Presse erklärt, Selenskij habe sich »bereits virtuell an den US-Kongress und die NATO-Verbündeten gewandt, aber eine direkte Ansprache vor der US-Verteidigungsindustrie« sei »beispiellos«. Doch Kiews Machthaber überließen den Job Generalmajor Wo...