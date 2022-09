Keine gute Figur

In fünf bis sechs Jahren Vollauslastung – so lautete bei Inbetriebnahme des Wilhelmshavener Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port (JWP) am 21. September 2012 die Prognose des Experten Burkhard Lemper vom Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik: Jüngst erinnerte der NDR in einem aktuellen Bericht daran. Am Mittwoch wurde dieser Hafen, ausgelegt auf einen Jahresumschlag von 2,7 Millionen Standardcontainern (TEU), zehn Jahre alt – und ist von diesem vorhergesagten Ziel noch immer weit entfernt. Lemper sieht darin kein Problem: Man sei, so erläuterte er dem NDR im Gespräch, von bestimmten Annahmen ausgegangen, und die seien so nicht eingetreten; »das ist eben die Natur von Prognosen«.

Der Haken an der Sache ist nur: Jahr für Jahr benötigt dieser Hafen, mit mehr als einer Milliarde Euro Steuergeld und unter erheblich verzögernden Pannen, Bauschäden und Rechtsstreitigkeiten in das Jade-Watt gerammt, weiterhin hohe Zuschüsse. Erst vor knapp zwei Jahren...