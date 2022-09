»Fast 160.000 fehlen«

Am Dresdner Landtag wurde es laut. Unter dem Motto »Raus aus dem Bildungsnotstand« hatte der sächsische Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Mittwoch abend zu einer Demonstration mobilisiert. Drinnen verhandelt das Parlament dieser Tage den Doppelhaushalt 2023/24. Doch dieser sieht laut GEW »keine Schritte zur Verbesserung der Situation an Schulen und Kitas« vor. Dabei herrsche »ein nie gekannter Lehrkräftemangel«, und der Personalschlüssel in den Kindertageseinrichtungen bleibe »unverändert schlecht«. Die Staatsregierung müsse daher endlich für eine »verlässliche Bildung« sorgen.

Bildungsnotstand besteht überall in der Bundesrepublik. Nach vorsichtigen Schätzungen der GEW sowie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) konnten zum neuen Schuljahr zwischen 20.000 und 30.000 Pädagogenstellen nicht besetzt werden. Weil der sogenannte Einstellungsbedarf allerorten kleingerechnet wird, dürften die realen Zahlen noch deutlich größe...