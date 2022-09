Skandal in Rio

Einen wunderschönen guten Morgen! In der brasilianischen Meisterschaft (Brasileirão) wurde bereits der 27. Spieltag ausgetragen. Ermittelt wurden auch die Finalisten der Copa do Brasil.

Titelverteidiger Atlético Mineiro (aus Belo Horizonte) war stark in die Saison gestartet, vor allem, weil sein (mächtiger) Hulk einen enormen Lauf hatte, ist aber längst raus aus dem Rennen. Nach der 0:1 Niederlage beim Avaí FC in Florianópolis (Bundesstaat Santa Catarina) sollte man sich beim Galo (Hahn) Gedanken machen, ob man kommendes Jahr noch Copa Libertadores spielen möchte. Von einer Qualifikation sind die Weißschwarzen nämlich bereits vier Punkte entfernt. Möglich, dass sie darauf spekulieren, dass der Regattaverein Flamengo und Athletico Paranaense vor ihnen in der Tabelle stehen und am 29. Oktober in Guayaquil (Ecuador) das Finale der aktuellen Libertadores spielen, wodurch ein weiterer Coupon fuer Brasilien frei wird (falls der Gewinner unter den ersten sechs b...