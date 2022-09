Lizenz zum Hetzen

Sie machen rassistische Witze, sie leugnen den Holocaust und bestreiten die Gültigkeit des Grundgesetzes, und sie verschicken Hitler-Bildchen: Über hundert »virtuelle Agenten« des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit dem täuschenden Namen Verfassungsschutz sind unter falschen Identitäten in digitalen Netzwerken bei Telegram, Instagram, Facebook etc. aktiv, um dort Faschisten, Reichsbürger und »Querdenker« auszuspähen. Mit einigen von ihnen konnte sich der Journalist Ronen Steinke unterhalten, der am Montag eine lange Reportage dazu in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte.

Im großen Stil aufgestockt wurde diese Operation vom Bundesamt und den Landesämtern nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke durch einen Neonazi im Jahr 2019. Im Vorfeld des Anschlages hatte es viel Hetze im Netz gegen den aufgrund seines Eintretens für eine humanitäre Asylpolitik bei Faschisten verhassten CDU-Politiker gegeben.

Ziel der virtuellen Agenten m...