Am Grat der Zugspitze mit Marlies Raich

Nichts, was einen ehemaligen Profi im Skirennlauf überfordern mag, aber schön ist es schon: Marlies Raich fühlt sich von der Zugspitze unterfordert, probiert die Kletterwand und trifft alte Kollegen aus dem Sportskanonenlager. A 2022.

3sat, 17.45 Uhr

Was tun gegen Landflucht?

Wie Menschen für ihr Dorf kämpfen

In anderen Ländern wird dagegen vorgegangen, in der Bundesrepublik wird sie vertieft: die Spaltung zwischen Stadt und Land. Wer sich um den Dorfverbleib kümmern darf, das sind die Ehrenamtlichen. Wie hier, am Beispiel der Initiative »Dorfschatz« in Gottsbüren, im Landkreis Kassel. D 2021.

ARD Alpha, 18.45 Uhr

Check out

Sie ist dann mal weg: Pflegerin Caro (Silke Bodenbender) arbeitet sich auf einer Demenzstation bucklig. Wenn ...