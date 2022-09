Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Habt ihr Geld mitgebracht?« Vor 130 Jahren wurde Georg Zwilling geboren. Der KPD-Bürgermeister der hessischen Kleinstadt Mörfelden widersetzte sich zu Beginn der 1930er Jahre den Notverordnungen Christine Wittrock Mörfelden-Walldorf ist eine kleine Stadt in Südhessen, vor etwa 40 Jahren bekannt geworden durch die Kämpfe gegen die Startbahn West zur Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Bereits 1978 hatte sich dort eine Bürgerinitiative gegründet. Ein Volksbegehren gegen den Bau der neuen Startbahn war abgelehnt worden, und der Kampf eskalierte. Zehntausende waren damals bei den Demonstrationen, die zum Teil militant geführt wurden. Aber es wurde auch phantasievoll gekämpft: 1981 war auf dem umstrittenen Gelände eine Walduniversität gegründet worden. Sie sollte informieren über die ökologischen Folgen der geplanten Startbahn und über ökonomische Alternativen. Auch ein Hüttendorf war errichtet worden, das schließlich Ende 1981 bei einem brutalen Polizeieinsatz geräumt wurde. Die Staatsmacht musste einen 2,5 Meter hohen Betonzaun errichten, um das riesige Gelände für die Bauarbeiten zu sichern. Im November 1981 demonstrierten nochmals mehr als 120.000 Menschen gegen...

