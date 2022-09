Frage nach Kandidatur offen

Der Senegal hat eine neue Regierung. Präsident Macky Sall stellte sein neues Kabinett am Sonnabend mittag in einer Fernsehansprache an die Nation vor. Die Entscheidung, wer künftig ins Regierungsteam kommt, und vor allem, ob Sall sich zu seinen Plänen für eine dritte Amtszeit als Präsident der senegalesischen Republik äußern würde, war mit Spannung erwartet worden.

Bei der konstituierenden Sitzung des neugewählten Parlaments war es vor einer Woche zu tumultartigen Szenen gekommen. Die Gendarmerie wurde hinzugezogen und wachte über die Abgeordneten. Für den bekannten Aktivisten Alioune Tine, Gründer des Thinktanks Afrikajom Center, ist das abgegebene Bild eine Katastrophe für das Land. »So etwas geht in die Geschichtsbücher ein. Der Präsident der Nationalversammlung muss unter Aufsicht der Polizei gewählt werden. Das ist eine ernsthafte politische Krise, die von einer exzessiven Polarisierung und von exzessiven politischem Misstrauen und Trotz geprägt ist«...