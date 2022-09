Zum Inhalt dieser Ausgabe | Habecks Atompläne lecken Betreiber informierte über Schaden an AKW Isar 2. Weiterbetrieb 2023 nur nach kurzer Stillegung möglich Kristian Stemmler Der Plan von Bundesumweltminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland zwei eigentlich zum Jahresende abzuschaltende Atomkraftwerke in der Hinterhand zu behalten, sorgt weiterhin für Kritik. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) beklagte zu Wochenbeginn nach Bekanntwerden eines reparaturbedürftigen Lecks im bayerischen Atomkraftwerk Isar 2, keine früheren Hinweise aus Bayern über den Defekt erhalten zu haben. Die Betreiberin von Isar 2, Preussen-Elektra, hatte das Bundesumweltministerium schriftlich darüber informiert, dass das Kraftwerk spätestens im Oktober wegen einer Leckage infolge eines defekten Ventils für rund eine Woche stillgelegt werden müsse, wenn es über das Jahresende hinweg als Energiereserve eingeplant werde. Lemkes Kritik galt vor allem der Union und dem bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). So hatten der ...

Artikel-Länge: 2826 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen