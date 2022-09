Such den Putin!

Kürzlich brachte der liberale polnische Fernsehsender TVN 24 eine investigative Reportage. Der Film wies nach, dass der offizielle Abschlussbericht der parlamentarischen Untersuchungskommission zur Aufklärung des Absturzes der Regierungs-Tupolew bei Smolensk 2010 mit gefälschten Beweisen argumentiert hat. Die vom stellvertretenden PiS-Vorsitzenden Antoni Macierewicz geleitete Kommission habe für viel Geld eingekaufte Gutachten aus den USA nur selektiv zitiert und alles ausgelassen, was die offensichtlich vorab feststehende Schlussfolgerung eines angeblichen Anschlags widerlegt habe.

Es war eine schallende Ohrfeige für ein zentrales Element der Regierungspropaganda. Und was antwortete PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski darauf? Er stieg auf die Rednertribüne im Sejm und donnerte: »Ich habe ja immer gewusst, dass es in Polen russische Agenten gibt, aber dass es so viele sind wie sie (gemeint war die parlamentarische Opposition, jW), das hätte ich nie geglaubt.«

Wor...