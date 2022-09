Die Wasserlords von Schwerin

Wasserlords, der Adel aus der DDR: Improvisationstalente haben es aus dem Sozialismus heraus auf die Spitze getrieben. Sie leben an oder auf einem der sieben Seen der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns und bauen Europas größte zusammenhängende Bootsschuppenanlage oder versuchen sich an einem Boot aus Beton. D 2005.

NDR, 15 Uhr

Zisch Bumm Bang!

Blockbuster-Sounds aus dem Schafstall

Ein Planet rülpst, als ihn eine riesige Strahlenkanone trifft. Woher kommt der Rülps? James Bond nimmt ein Katana zur Hand und schlägt damit gegen des Fiesen Kampfhelm. Aber was war der Münzenklang im Original? Peter Burgis lebt und arbeitet auf dem mecklenburgischen Land. Ohne ihn fehlte Hollywood die Dimension fürs Ohr, denn er ist der Rockstar unter den Geräuschemachern. D 2022.

NDR, 18.15 Uhr

