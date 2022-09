Euro-Länder machen Ernst

In Sachen »Digital-Euro« wird es langsam ernst. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und die Niederlande haben ein Strategiepapier verfasst, in dem sie sich für das Vorhaben der EZB stark machen. »Der digitale Euro könnte eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der strategischen Autonomie der Europäischen Union und bei Förderungen von Innovationen im Finanzsektor spielen«, heißt es in dem Papier, das dem Handelsblatt (Montag) vorliegt. Der digitale Euro könnte »Bürgern, Unternehmen und Mitgliedstaaten große Vorteile bringen«, so der Text weiter. Dafür müsse es aber nicht nur sicher, sondern auch »einfach und bequem« zu nutzen sein.

Scheine oder Münzen sollen mit der Digitalwährung aber nicht ersetzt werden. »Bargeld sollte eine verlässliche Alternative zu digitalen Zahlungsmitteln bleiben«, schreiben die Autoren des Papiers. Ein digitaler Euro würde jedem Bürger ermöglichen, auch in digitaler Form Zugang zu Zentralbankgeld zu haben.

Hinter dem Vorh...