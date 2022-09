Bewegung im Nordirland-Streit

Mit dem Regierungswechsel in London ist Bewegung in den festgefahrenen Nordirland-Streit gekommen. Seit dem Brexit verfügt die zu Großbritannien gehörende Provinz über einen im »Nordirland-Protokoll« festgeschriebenen Sonderstatus, der ihre Zugehörigkeit zum EU-Binnenmarkt garantiert – ein Streitpunkt: Brüssel, Washington und Dublin möchten den derzeit gültigen Status beibehalten, die probritischen Unionisten in Belfast würden ihn am liebsten sofort abschaffen und boykottieren seit Februar die Regierungsarbeit im Regionalparlament. Die Tories in London versuchen vergeblich zwischen ihren eigenen englisch-nationalistischen Interessen und jenen der nordirischen Unionisten zu lavieren.

Kurz vor seinem Abtreten als Regierungschef brachte Boris Johnson eine Gesetzesvorlage ein, die es künftigen Ministern erlaubt, das sogenannte Nordirland-Protokoll unilateral außer Kraft zu setzen. Sie wurde ausgerechnet von seiner Nachfolgerin Elizabeth Truss verfasst und sol...