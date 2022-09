Was bleibt

In der Berliner Wohnung des ehemaligen Stadtschreibers stehen Taschen und Tüten voll mit Büchern und Papier. Andere hat er in Österreich zurückgelassen. Er möchte nicht behaupten, dass er alles finden würde oder auch nur den Überblick behalten hat, was er nach Berlin geschafft und was in Österreich zwischengelagert ist. Der Umzug von Graz zurück nach Berlin war eine logistische Herausforderung, der der Nichtautofahrer kaum gewachsen war. Der ehemalige Stadtschreiber hasst Autos. Aber alle paar Jahre findet er sich dann doch in Situationen wieder, in denen er viel darum geben würde, ein Automobil zur Verfügung zu haben.

Der ehemalige Stadtschreiber war erstaunt, wieviel sich in der Wohnung am Schlossberg angesammelt hatte, was er dann in der Sommerhitze erst mal die vielen Treppen hoch zum Uhrturm schleppen musste, wo ein Freund mit Sondergenehmigung mit seinem Auto vorfuhr, um zumindest einen Teil des unübersichtlichen Umzugsguts auf diesem Weg abzutransp...