Zum Inhalt dieser Ausgabe | Haftgrund Armut Rund ein Drittel aller Inhaftierten in Hamburg sitzt wegen Bagatelldelikten Martin Dolzer Rund ein Drittel aller in Hamburg Inhaftierten sitzt wegen Bagatelldelikten oder nicht bezahlten Geldstrafen im Knast. Das ergibt sich aus der Antwort einer parlamentarischen Anfrage des fraktionslosen Hamburger Abgeordneten Mehmet Yildiz an den Senat der Hansestadt, die seit der letzten Woche vorliegt. Demnach sind 22,5 Prozent der Inhaftierten wegen meist geringfügiger Diebstähle, Schwarzfahren und Unterschlagung inhaftiert, rund 10 Prozent müssen Ersatzfreiheitsstrafen absitzen, weil sie Geldstrafen für solche Bagatelldelikte nicht bezahlt haben. Erhebungen in den Bundesländern haben gezeigt, dass bei einem Viertel der Ersatzfreiheitsstrafen eine Verurteilung wegen Schwarzfahrens zugrunde liegt. Die weiteren Ursprungsdelikte sind mit rund 30 Prozent geringfügige Diebstähle und Eigentumsdelikte sowie Vermögensdelikte mit rund zwölf Prozent. Dreiviertel der deshalb Inhaftierten sind verschuldet, 95 Prozent von ihnen verfügen über weniger als 1.000 Euro m...

