360º Reportage

Indien – Kampf den Scharlatanen

Religiöse Abzocker scheffeln Kohle für Nachrichten der Götter an die Sterblichen oder Wunderheilungen für die, die blechen. Dagegen regt sich wissenschaftlicher Widerstand. D/F 2022.

Arte, Sa., 19.40 Uhr

Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt

Das Jahr 2013

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit: Barack Obama war US-Präsident und kam höchstselbst in die Bundeshauptstadt, um zu erklären, was es so Spannendes auf Angela Merkels Handy zu lesen gab. Die Abhörpraktiken des Geheimdienstes NSA waren ganz großes Thema, mittlerweile interessiert sich keiner mehr dafür. Und um den FDP-Experten für Sektempfänge, Rainer Brüderle, entstand e...