Erinnerung an Massaker

Vier Jahrzehnte ist es her, dass in den Flüchtlingslagern Sabra und Schatila in Beirut Hunderte Menschen ermordet wurden. Das Massaker fand zwischen dem 16. und 18. September 1982 unter den Augen der israelischen Besatzungsmacht und des damaligen Verteidigungsministers Ariel Scharon statt. Israel war zuvor im Juni mit Bodentruppen in den Libanon einmarschiert. Am 17. und 18. September 1982 wurden zudem Hunderte Männer aus den Lagern von den Frauen getrennt und anschließend von Milizen und israelischen Soldaten abtransportiert. Ein Ort, an den die Männer – und auch einige der Frauen – gebracht wurden, war das Stadion von Beirut, auch bekannt als Cité Sportive.

Die Angaben zur Anzahl der Opfer variieren. Die Getöteten in den Lagern werden mit 600 bis 800 angegeben. Als Zahl der abtransportierten Männer – von denen keiner zurückkehrte – nennt Robert Fisk, der damals für den britischen Independent aus Beirut berichtete, 1.800. Opfer des Massakers in den Lager...