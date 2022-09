Fortschritte trotz anhaltender Gewalt

Am Donnerstag ist in Mali die Erste Nationale Woche der Versöhnung unter dem Motto »Machen wir die Vielfalt zu einem Trumpf für den sozialen Zusammenhalt« eröffnet worden. Der Präsident des Übergangs, Oberst Assimi Goïta, forderte in einer Rede alle Malier dazu auf, »sich auf das zu konzentrieren, was uns zusammenbringt, anstatt auf das, was uns voneinander entfernt«. Das Land leidet auch zwei Jahre nach der Absetzung des früheren Präsidenten Ibrahim Boubacar Keïta wegen der ihm vorgeworfenen Unfähigkeit, die dschihadistische Gewalt einzudämmen, unter anhaltenden Attacken verschiedener bewaffneter Gruppen. »Angesichts des Ausbruchs der Gewalt« forderte Goïta die für die Versöhnung zuständige Abteilung auf, innovative Lösungen zu suchen, die die Unterstützung der Gemeinschaften gewinnen können, die in den Konflikten »instrumentalisiert« würden, berichtete die malische Nachrichtenagentur Amap.

Das Africa Center des Pentagon registrierte 2022 einen Anstieg t...