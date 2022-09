Der Angeklagte setzt auf Revision

Am Ende dieses Verhandlungstages blinzelten die Prozessbeobachter ein wenig ratlos in die herbstliche Sonne. Hanno Berger, der Angeklagte im »Cum-Ex«-Prozess vor dem Landgericht Wiesbaden, hatte angekündigt, sich erstmals zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu äußern. Dann tat er es doch nicht. Rasch wurde am Freitag klar, wie sehr taktische Spiele das Verfahren bestimmen.

Die Ermittler werfen Steueranwalt Berger vor, den Fiskus um 113,7 Millionen Euro gebracht zu haben. Der Trick: Unternehmen ließen sich mehrfach Kapitalertragssteuer vom Staat zurückerstatten, die sie oft gar nicht gezahlt hatten. Über viele Jahre ging das so und niemand weiß genau, welcher Schaden entstanden ist: Schätzungen sprechen von mindestens 31,8 Milliarden Euro. Aber auch für den 71jährigen Berger, der den Ermittlern als »Vater« von »Cum-Ex« gilt, steht viel auf dem Spiel. Bei einer Verurteilung drohen ihm etliche Jahre Haft. Der Prozesstag machte deutlich, dass Bergers Anwä...