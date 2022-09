Keine oliven Brunnenbauer mehr

Die Bundeswehr müsse »zur am besten ausgestatteten Streitkraft in Europa« werden. Das forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag auf der Bundeswehrtagung in Berlin. Die vom Verteidigungsministerium ausgerichtete zweitägige Konferenz unter dem Titel »Die Bundeswehr in der Zeitenwende – eine kritische Bestandsaufnahme in Zeiten des Krieges in Europa« hatte am Donnerstag begonnen. Neben Spitzenpersonal der Bundeswehr nehmen auch Vertreter aus der Politik, Verbänden und Thinktanks teil.

Als Prioritäten beim Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr nannte Scholz die Neubeschaffung des Kampfflugzeugs F-35 sowie des für die elektronische Kampfführung erweiterte...