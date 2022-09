Nach dem royalen Feuerwerk

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es im deutschen Karneval. In Großbritannien endet nach dem Begräbnis der gestorbenen Monarchin am Montag die Staatstrauer. Am Mittwoch tritt das Unterhaus wieder zusammen, und am Freitag will der neue Finanzminister Kwasi Kwarteng ein Statement dazu abgeben, wie die Regierung der frischgebackenen Premierministerin Elizabeth Truss mit der Lebenshaltungskostenkrise umzugehen gedenkt. Spätestens dann wird sich zeigen, wie nachhaltig der Effekt des royalen Feuerwerks der vergangenen Tage sein wird – wahrscheinlich nicht sehr.

Viel ist nicht über die Pläne der neuen Regierung bekannt. Angedacht ist eine Deckelung der Strom- und Gaspreise auf maximal 2.500 Pfund (rund 2.800 Euro) pro Jahr, wie in der vergangenen Woche bereits angekündigt wurde. Das wäre genau die Sorte Eingriff in den »freien« Markt, die Premierministerin Truss im parteiinternen Wahlkampf gegen ihren Rivalen Rishi Sunak immer abgelehnt hat. Hier handelt...