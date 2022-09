Mit Greenwashing zum Massenmarkt

»Grüner« Wasserstoff soll die Zukunftstechnologie sein, Energieträger für eine nachhaltige Produktion und klimafreundliche Industrie. Mit dem hastig vorangetriebenen Bau von Importterminals für Flüssigerdgas (LNG) soll nicht nur die Abkehr von russischen Erdgaslieferungen kompensiert werden, darüber hinaus geht es laut herrschender Erzählung um die Grundlage für Speicherung und Transport des Energieträgers der Zukunft.

Nach Definition wird »grüner« Wasserstoff mittels erneuerbarer Energiequellen, also Solarenergie, Wind- oder Wasserkraft hergestellt. Die Verfechter eines »Green Deal«, also eines »grünen Kapitalismus« setzen große Hoffnung in den Ausbau der Wasserstofftechnologie, soll diese doch den Verzicht auf fossile Brennstoffe und eine nachhaltige Energ...