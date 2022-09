Die tatsächliche Lücke

Sie pflegen Menschen mit und ohne Behinderung. Fangen die auf, die den Halt verloren haben. Sie begleiten Kranke und Sterbende, Geflüchtete und Obdachlose, Kinder und Jugendliche. Etwa 100.000 Beschäftigte in Berlin übernehmen diese Aufgaben im Auftrag von freien Trägern. Im Gegensatz zu den Kollegen im öffentlichen Dienst verdienen sie für die gleiche Tätigkeit mehrere Hundert Euro im Monat weniger. Die schnell steigenden Preise verschärfen das Problem. Aus Anlass einer Anhörung zur Lage bei freien Trägern im Berliner Abgeordnetenhaus begrüßten am Donnerstag morgen 60 Demonstranten die Politiker vor dem Parlamentsgebäude. Ihre Botschaft: »Kriegen wir die Krise, kriegt ihr sie auch.« Von den Trägern fordern sie einen Anwendungstarifvertrag, der die Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TV-L) sicherstellt. Und von der Politik, dass sie die Weichen dafür stellt – sowie die ausreichende Finanzierung von Carearbeit an sich, wie Philipp Mö...