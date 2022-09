In der Höhle des Löwen

Einen wunderschönen guten Morgen! Das Wochenende war purer Basketball. Emanuel Ginóbili dockte 2002 als Verheißung bei den San Antonio Spurs der NBA an. 16 Jahre spielte er für den Klub aus Texas. Er ging als Superstar, als Vereinslegende. Seit Sonnabend bleibt sein Name für immer im Mekka des Basketball. Der Argentinier wurde als dritter Lateinamerikaner nach den Brasilianern Oscar Schmidt und Ubiratan Pereira in die Naismith Memorial Hall of Fame aufgenommen. (Nicht zu verwechseln mit der eher unbedeutenden FIBA Hall of Fame.)

Am Sonntag ging der Wachtraum weiter. In der Geraldão-Arena im brasilianischen Recife stand das Endspiel des 19. Americups, der Amerikameisterschaft im Basketball, auf dem Programm. Der Wettbewerb wird seit 1980 ausgetragen. Siebenmal gewannen ihn bis dato die USA, viermal Brasilien und dreimal Puerto Rico. Argentinien war zweimal erfolgreich, 2001 in Patagonien und 2011 im peronistischen Atlantikbadeort Mar del Plata. Auch Mexiko...