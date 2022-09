Im Sinne der Sozialpartnerschaft

Der Wirtschaftskrieg gegen Russland macht sich auch in Österreich bemerkbar. Im August 2022 verzeichnete die Alpenrepublik eine Teuerung von 9,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Jahresinflation, die den Gewerkschaften in den Tarifverhandlungen als Teuerungsbasis dient, beträgt laut des Österreichischen Gewerkschaftsbunds (ÖGB) 6,2 Prozent. Neben der hohen Inflation leidet die Bevölkerung vor allem an den hohen Energiekosten wie auch an steigenden Lebensmittelpreisen. Zudem klagt die Wirtschaft über eine schwankende Stabilität der Produktionsketten infolge der Coronapandemie. Laut einer Untersuchung des deutschen gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts verzeichnen die österreichischen Beschäftigten einen erheblichen Reallohnverlust. Demnach schätzt die Europäische Kommission für das Jahr 2022 in der BRD einen Reallohnverlust von 2,9 Prozent. Für Österreich geht sie von einem Rückgang von 4,2 Prozent aus. In der Berechnung sind...