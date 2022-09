Das Gerede vom Ölpreisdeckel

Die imperialistischen Staaten würden gern zwei Dinge zusammenbringen, die sich in Wirklichkeit ausschließen: Russland soll so viele Energieträger wie möglich auf den Weltmarkt bringen, aber so wenig wie möglich daran verdienen. Das ist ein weiterer Grund, am Verstand dieser Politiker zu zweifeln.

Am 2. September veröffentlichten die G7, die wirtschaftlich stärksten Länder der kapitalistischen Welt, eine Absichtserklärung, einen »Preisdeckel« für den Handel mit russischem Erdöl zu erzwingen. Der Beschluss enthielt keinerlei konkrete Festlegungen. Er ist nämlich nur als Start einer Suche nach Ländern gedacht, die bereit sein könnten, sich einer »breiten Koalition« der »Willigen« anzuschließen, die diese Absicht durchzusetzen versucht. Vorerst sind lediglich alle dazu bereiten Staaten eingeladen, Ideen zur Gestaltung einer solchen Maßnahme beizutragen. Ein Zeitrahmen dafür wurde nicht genannt.

Das entscheidende Instrument soll nach dem Willen der G7 erheblic...