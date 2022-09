Siehste, geht doch!

Neue Stadt, neuer Verein? So einfach ist es bekanntlich nicht. Erstens bleibt, einem alten Bonmot zufolge, zumindest der Mann immer bei seinem alten Lieblingsverein so wie bei seiner Zigarettenmarke – den einzigen Dingen, denen er treu sein kann. Zweitens ist Vereinssuche, die sich nicht »natürlich« ergibt, also qua Familie und/oder Ort, ein heikles Unterfangen.

In Köln zum Beispiel scheint kein Weg am »Effzeh« vorbeizuführen. Dabei gibt es auch Menschen in Köln, die keinen Karneval feiern, man muss sie nur suchen. Und es gibt die Viktoria für die von der falschen Rheinseite. Und schließlich die Fortuna für die etwas Heruntergekommenen. Allerdings dümpelt letztere nach einigen Aufs und Abs wieder in der 4. Liga, der Regionalliga West, herum, weit entfernt von den Aufstiegsrängen. Am Wochenende fiel dann auch das Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt ins Wasser. Leider wurde das erst um 11.47 Uhr beschlossen, während die Fortunen um zwölf Uhr den Platz betreten...