Zum Inhalt dieser Ausgabe | Zertifizierer Helmut Höge Zertifizierer sollen neutrale Gutachter sein, die auf die Einhaltung bestimmter Kriterien bei der Herstellung von Produkten achten und dies, wenn ja, bescheinigen – gegen Geld natürlich. Zum Beispiel meine Hausbesitzer, die Adler Group: Die Wirtschaftsprüfer von KPMG wollen deren Jahresabschluss nicht mehr »testieren«. Die Adler-Geschäfte bzw. -Gewinne sind ihnen wohl wie auch mir suspekt geworden. Der Konkurrent Vonovia übernahm bereits 13 Prozent der Firmenanteile. Die Zertifizierer von KPMG gingen aus mehreren Fusionen von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hervor, bis sie groß international tätig wurden. Die Adler Group sucht jetzt eine neue Prüfungsgesellschaft und bietet dieser noch viel mehr Honorar an, als KPMG bisher von ihr bekam. Umgekehrt musste KPMG 2021 80 Millionen US-Dollar Strafe zahlen, weil die Firma bei der Bilanzprüfung des malaysischen Staatsfonds 1MDB anscheinend übersehen hatte, dass hochrangige Fondsmitarbeiter und ihre Partner etw...

Artikel-Länge: 3525 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen