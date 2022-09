Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anfahrt auf Klimaziele Australien: Regierung beschließt Klimaneutralität bis 2050. Umstellung von Energiesektor notwendig Thomas Berger Es ist ein zentrales Wahlversprechen der neuen sozialdemokratischen Labor-Regierung in Canberra, das am 8. September zumindest formell umgesetzt wurde: Auch Australien verfügt nun über ein Gesetz, mit dem Klimaneutralität verbindlich angesteuert werden soll. Für 2050 ist das Ziel festgeschrieben, kein klimaschädliches CO2 mehr auszustoßen. Als zeitnahes Zwischenziel soll bis 2030 eine Reduktion um 43 Prozent erfolgen. Nachdem der Senat mit einer Mehrheit von 37 zu 30 zugestimmt hatte, musste die Vorlage mit gewissen Ergänzungen, die das parlamentarische Oberhaus festschrieb, noch von den Abgeordneten im Unterhaus abgesegnet werden. Da Labor im Senat über keine eigene Mehrheit verfügt, waren es Grüne und unabhängig-linksliberale Kräfte, die der Vorlage über die nötige Schwelle verhalfen. Gerade sie haben die zusätzlich fixierten Kontrollmechanismen, darunter einen jährlichen Fortschrittsbericht durch die Regierung, durchgesetzt. Mehr Transparenz sei notwen...

