Offene Fragen

Auch die Schweiz kämpft mit der Entsorgung ihres radioaktiven Mülls. Seit fast 50 Jahren wird in der Alpenrepublik dafür nach einem geeigneten Standort gesucht. Am Sonnabend wurde nun verlautbart, dass man sich im Kanton Zürich für die Region Nördlich Lägern entschieden hat. Direkt an der Grenze zu der Gemeinde Hohentengen in Baden-Württemberg soll das Tiefenlager entstehen. Neben diesem waren noch Standorte im Zürcher Weinland und der Region Jura Ost im Kanton Aargau im Rennen. 2015 hatte man sich ausdrücklich gegen den Standort Nördlich Lägern entschieden.

Bei der Entsorgung handelt es sich um etwa 9.300 Kubikmeter radioaktive und etwa 72.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle. In der Schweiz sind noch vier Atomkraftwerke (AKW) im Betrieb, die solange laufen dürfen, wie sie die sicherheitstechnischen Punkte erfüllen. Experten gehen davon aus, dass sie dadurch noch bis zu 20 Jahre in Betrieb sein dürften.

