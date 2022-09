Fahrlässigkeit mit Leben bezahlt

Am 13. September 1987 ereignete sich in Zentralbrasilien der größte Nuklearunfall in der Geschichte Lateinamerikas. 19 Gramm hochradioaktives Cäsium-137, die in einem Teil eines Strahlenbehandlungsgeräts enthalten waren, verseuchten Teile der Stadt Goiânia im brasilianischen Bundesstaat Goiás und verstrahlten Hunderte von Menschen. Doch bis heute werden »Fake News« verbreitet, wonach der Strahlenunfall von zwei jugendlichen »Dieben« ausgelöst wurde. Sie seien widerrechtlich in eine ehemalige Krebsbehandlungsklinik eingebrochen und hätten die schwere, das Cäsium-137 enthaltende Bleikapsel aus dem Strahlenbehandlungsgerät gestohlen. Doch dies ist falsch und macht die ersten beiden Opfer zum Täter.

Fakt ist: Das Strahlenbehandlungsgerät befand sich in der nicht gesicherten Ruine des Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) und war wie »Abfall« unbeaufsichtigt von den Verantwortlichen des Instituts zurückgelassen worden. Und herrenlosen Müll kann man nicht steh...