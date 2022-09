An die Krisengewinne

In dieser Woche starten die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Acht Prozent mehr Geld fordert die IG Metall (IGM). Die in Gesamtmetall zusammengeschlossenen Unternehmen wollen mit Verweis auf Preissteigerungen möglichst wenig rausrücken.

»Bei den stark steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel sind die Erwartungen der Beschäftigten groß«, betonte Daniel Friedrich, Leiter des IGM-Bezirks Küste, bei der Übergabe der Tarifforderungen an Nordmetall. »Bei den Menschen muss eine ordentliche Erhöhung ankommen.« Auch im IGM-Bezirk Berlin–Brandenburg–Sachsen war der Tenor eindeutig, als sich Gewerkschafter vor der Tarifrunde am vergangenen Sonnabend in Leipzig trafen. »Es kann nicht sein, dass die Unternehmen Milliardengewinne einfahren und die Beschäftigten die gesamten Preissteigerungen alleine tragen«, unterstrich Bezirksleiterin Irene Schulz.

Die Kapitalseite baute vorsorglich hohe Hürden auf: Für die Unternehmen d...