Septemberstimmung

Im grauen September war’s, zudem am katastrophengetränkten 11. September, als sich ein Häuflein von sieben Aufrechten an der mit National- und Stadtfahne gerahmten Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus auf dem Hauptfriedhof in Plauen einfand. Es begann zu regnen, was den Flammen, die in Schalen zweier Kandelaber verhalten loderten, keinen Abbruch tat. Die Friedhofsbeschäftigten hatten vorbildlich ihre Aufgabe erfüllt, die von einem mächtigen Gedenkstein beherrschte Stätte an zentralem Ort des imposanten Friedhofes würdevoll vorzubereiten.

In einem in der Lokalpresse abgedruckten kleinen Artikel hatte Peter Giersich eingeladen, der Opfer des Faschismus zu gedenken. Er ist Vorsitzender der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) im Vogtland. »Wir wollen unsere Stimme erheben gegen Krieg und Gewalt, für Menschlichkeit und Frieden«, wird Giersich zitiert. Hier in Plauen bitter nötig, einer Stadt mit Büro und kampfspo...