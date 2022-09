Zwölf Traktoren machen Musik

Was Sie schon immer nicht über Fluxus wissen und auch nie fragen wollten, erfahren Sie am Sonnabend bei einem konsequent fluxiblen Thementag auf HR 2 Kultur. Anlass ist der sechzigste Jahrestag der Wiesbadener Festspiele Neuester Musik, bei denen diese Kunstrichtung erstmals die piefige BRD-Öffentlichkeit verstörte. Und nicht zum letzten Mal. 1969 produzierte der Aktionskünstler Wolf Vostell für den Hessischen Rundfunk die Collage »Rebellion der Verneinung« mit Textschnipseln über den Stand des kulturellen Bewusstseins. Als das Stück gesendet wurde, wollte die Frankfurter Polizei das Funkhaus stürmen, weil sie vermutete, der linke Mob hätte die Studios besetzt (HR 1969, 14.04 Uhr, HR 2 Kultur). Etwas später wird auf dieser Welle in »Fluxus wird sechzig! Aber was war das eigentlich?« der vergebliche Versuch unternommen, eben diese Frage zu beantworten. Mit Elke Gruhn, der Leiterin des Nassauischen Kunstvereins, und HR-Redakteur Stefan Fricke (15.04 Uhr). K...