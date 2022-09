Der Meister lacht nicht

Am 17. September jährt sich zum 35. Mal der einzige Auftritt Bob Dylans in Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Nur eine Woche zuvor wurde das Ereignis in der Jungen Welt bekanntgegeben, und ich wollte unbedingt dabeisein. Seit 1980 dudelte und kratzte mittlerweile die bei Amiga erschienene Schallplatte »Bob Dylan’s Greatest Hits« auf meinem altersschwachen Plattenspieler. Endlich den Meister live sehen.

Es wurde der 17. September, und ich bestieg gleich nach dem Aufstehen den nächsten Regionalzug, um irgendwie nach Berlin zu kommen. Das war gar nicht so schwierig, denn alle Wege und Zuglinien führten in die sozialistische Hauptstadt. Angekommen im Sündenpfuhl, suchte ich auf dem Alexanderplatz vergeblich nach Vorverkaufsbuden, da ich nicht wissen konnte, dass alle 80.000 Karten (geplant waren 50.000 Stück), die im Rahmen des 750. Stadtjubiläums verkauft wurden und zehn DDR-Mark kosteten, ausverkauft waren.

Scheiß auf die Bananen, die...