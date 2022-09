Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Gaskrise Heißer Herbst vor kaltem Winter? Kalt duschen und frösteln im Büro? Kommunen, Firmen und Privathaushalte sind schon jetzt aufgefordert, Gas und Strom zu sparen, sonst könnte der Winter »dunkel und kalt« werden. Und ein Großteil der Bevölkerung ächzt unter den rasant steigenden Preisen, Unternehmen bangen um ihre Existenz. Was halt die Folgen einer Wirtschaftskriegserklärung an Russland sind. Vielleicht mal vorher nachdenken. D 2022. Phoenix, 18 Uhr Metamorphosen: Die Wildnis kehrt zurück Englands Biber – der Chaoseffekt Tausche Biber gegen Queen. Die putzigen Plattschwänze waren schließlich jahrhundertelang inexistent auf der Insel, eigentlich ausgerottet. Plötzlich: Riesencomeback! Aber was passiert, wenn totgeglaubte Nager in die Natur zurückkehren...

Artikel-Länge: 2399 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen