Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ausstand an Airports Italien: Beschäftigte im Lufttransport streiken gegen Lohndumping und Maximierung der Ausbeutung Gerhard Feldbauer Stillstand an Italiens Flughäfen: Die Beschäftigten aller Lufttransportunternehmen legen an diesem Montag im ganzen Land für 24 Stunden die Arbeit nieder, um Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Protestiert wird außerdem gegen die vermehrten Angriffe gegen Gewerkschaften. Ausgenommen vom Streik ist das Personal der staatlich geleiteten Luftverkehrsbehörde ENAV, die unter anderem für die Flugsicherheit zuständig ist. Es ist der vierte Streik in diesem Jahr im Luftsektor, zu dem die Basisgewerkschaft USB aufgerufen hat. Die drei großen Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL dagegen sitzen noch am Verhandlungstisch mit den Luftverkehrsunternehmen. Im Luftverkehr hatte zuletzt am 17. Juli ein vierstündiger Streik stattgefunden, auf den die Unternehmer nicht nur mit der Nichtbeachtung aller Forderungen reagierten, sondern im August mit dem geltenden Antistreikgesetz angekündigte neue Arbeitsniederlegun...

