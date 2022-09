Zum Inhalt dieser Ausgabe | Beachtliche Sammlung Geschichte der Masseninhaftierungen: Archiv von Mumia Abu-Jamal von US-Uni veröffentlicht. Grundstock für Forschungsinitiative Jürgen Heiser »Wir wissen, dass Mumia frei sein wird, aber wir wollen seine Freilassung so lange wie möglich hinauszögern«: Diese Äußerung über den politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal stammt von Maureen Faulkner, der Witwe des Polizisten Daniel Faulkner, für dessen Tod der frühere Black Panther ohne jeden Tatbeweis 1982 zum Tode verurteilt wurde. Das Zitat ist laut Prison Radio von einer Versammlung der rechten Polizeibruderschaft FOP in Philadelphia überliefert. Für Faulkner und die FOP war es 2011 ein schwerer Schlag, als ein US-Bundesgericht das über Abu-Jamal verhängte Todesurteil in Teilen als »rechtswidrig« bewertete und es dehalb in lebenslange Haft umwandelte. Seitdem führt die FOP ihre jahrelange Hetzkampagne gegen den Journalisten gnadenlos weiter. Zuletzt wetterte die zur Galionsfigur der FOP gemachte Polizistenwitwe Ende August im rechten TV-Sender Fox gegen die Brown University. Der Grund: Die in Providence (Rhode Island) ansässige Hochschule hat das pe...

