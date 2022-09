Nur noch zu Hause erlaubt

Irgend etwas vergisst man ja immer, wenn man in den Urlaub fährt. Also suchte ich in der litauischen Stadt Kaunas ein Geschäft auf, in bester Lage an der »Freiheitsallee« gelegen. »Do you speak English?« fragte ich die Verkäuferin. »Yes, … tschut-tschut‹« antwortete sie nach kurzer Kunstpause. »Tschut-tschut‹« ist russisch und bedeutet »ein bisschen«. Das Verkaufsgespräch auf Russisch verlief dann zügig und problemlos.

Mit solchen Situationen soll es nach dem Willen der baltischen Regierungen möglichst schnell ein Ende haben. In Lettland will die Regierung demnächst ein Gesetz durchs Parlament bringen, das für das gesamte öffentliche Leben und die Wirtschaft den Gebrauch des Lettischen vorschreibt. Justizminister Janis Bordans sagte im Juli, der Gebrauch von Nicht-EU-Sprachen neben dem Lettischen im Wirtschaftsleben müsse verboten werden. Der heute im Alltag überall anzutreffende parallele Gebrauch des Lettischen und des Russischen sei »unzulässig«. Denn ...